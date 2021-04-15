Создатели «Игры престолов» намекнули на пересъемку финала шоу

Авторы «Игры престолов» дали повод для слухов о пересъемках финала шоу. В Twitter-аккаунте проекта появился загадочный пост. «Зима близко», — коротко написали шоураннеры. Что имеется ввиду, они не пояснили.

Поклонники шоу стразу выдвинули свою версию загадочного твита. По их мнению, короткая запись может означать, что авторы проекта готовят ремейк восьмого сезона сериала, который вышел около двух лет назад.

Финальная серия шоу вышла в мае 2019 года. Эпизод получился спорным и вызвал шквал критики со стороны поклонников истории. После этого зрители запустили петицию с требованием переписать финал. Ее подписали более миллиона человек.

На прошлой неделе был опубликован необнародованный до этого трейлер восьмого сезона сериала «Игры престолов». Выход материала приурочен к 10-летнему юбилею сериала.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези. Он был основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса для кабельного телеканала HBO. Первая серия первого сезона проекта вышла 17 апреля 2011 года. Последняя восьмого сезона — 19 мая 2019 года.

В марте появилась информация о том, что автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин подписал контракт с американским стриминговым сервисом HBO Max.