Ранее необнародованный трейлер 8 сезона «Игры престолов» вышел к юбилею сериала

Опубликован ранее необнародованный трейлер восьмого сезона сериала «Игры престолов». Выход материала приурочен к 10-летнему юбилею сериала. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Youtube-канал сериала.

Премьера была запланирована на 14 апреля 2019 года. Канал НВО также в течение месяца пообещал публиковать материалы со съемок. Самая первая серия первого сезона проекта вышла 17 апреля 2011 года. Самая последняя восьмого сезона — 19 мая 2019 года.