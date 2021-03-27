Автор «Игры престолов» подписал контракт с HBO еще на 5 лет. Ждем новых сериалов

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин подписал контракт с американским стриминговым сервисом HBO Max. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Контракт рассчитан на пять лет. По данным журналистов, HBO Max заплатит Мартину восьмизначную сумму. Писателю поручили курировать и разрабатывать новые шоу для канала и стрим-сервиса HBO Max.

Сейчас Мартин работает для сервиса над пятью проектами, которые происходят во вселенной «Игры престолов». В их числе приквелы и некие дополнительные программы. Также он снимет сериалы по мотивам романов «Знаки дороги Роджера Желязны» и «Кто боится смерти Ннеди Окорафор», напомнила «Газета.ru».

Сериал HBO «Игра престолов» основан на книгах из цикла «Песнь льда и пламени», он завершился в 2019 году. Тогда же сервис анонсировал его приквел «Дом дракона» по книге Мартина «Пламя и кровь». Писатель также работает над новой книгой цикла под названием «Ветра зимы», дата ее выхода неоднократно переносилась.

Джордж Мартин начал свою карьеру в 1985 году с адаптации романа «Последний защитник Камелота» Желязны для фильма «Сумеречная зона».