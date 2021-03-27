facebook_pixel
    27 марта 2021, 16:23

    Автор «Игры престолов» подписал контракт с HBO еще на 5 лет. Ждем новых сериалов

    Алена Макаренко

    Автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин подписал контракт с американским стриминговым сервисом HBO Max. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

    Автор «Игры престолов» подписал контракт с HBO еще на 5 лет. Ждем новых сериалов

    Контракт рассчитан на пять лет. По данным журналистов, HBO Max заплатит Мартину восьмизначную сумму. Писателю поручили курировать и разрабатывать новые шоу для канала и стрим-сервиса HBO Max.

    Сейчас Мартин работает для сервиса над пятью проектами, которые происходят во вселенной «Игры престолов». В их числе приквелы и некие дополнительные программы. Также он снимет сериалы по мотивам романов «Знаки дороги Роджера Желязны» и «Кто боится смерти Ннеди Окорафор», напомнила «Газета.ru».

    Сериал HBO «Игра престолов» основан на книгах из цикла «Песнь льда и пламени», он завершился в 2019 году. Тогда же сервис анонсировал его приквел «Дом дракона» по книге Мартина «Пламя и кровь». Писатель также работает над новой книгой цикла под названием «Ветра зимы», дата ее выхода неоднократно переносилась.

    Джордж Мартин начал свою карьеру в 1985 году с адаптации романа «Последний защитник Камелота» Желязны для фильма «Сумеречная зона».