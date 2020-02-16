Солист Rammstein назвал новую группу русским матом и снялся в порно

Тилль Линдеманн решил довольно эпатажно объявить о своем новом проекте. Группу он назвал русским матерным словом, а клип получился настолько откровенным, что полную его версию пришлось размещать на порносайте.

Название, по понятным причинам, мы привести не можем. Оно написано латиницей и читается так, будто человек очень надоел и хочется отправить его подальше. Вот это подальше Линдеманн и выбрал в качестве названия проекта.

Судя по всему, Линдеманн решил повернуть в сторону электронной музыки. Именно такой получилась первая композиция группы под названием «Till the End». Клип на песню в субботу появился на порносайте.

Ролик представляет собой порновидео с участием самого Линдеманна в окружении множества девушек. Здесь повторяются некоторые сцены из другого довольно откровенного клипа музыканта — «Platz Eins» сайд-проекта Lindemann. Кроме того, в 2009 году Rammstein выпустили клип Pussy с порносценами, но 10 лет назад их тела подменяли дублеры.

Тилль является фронтменом и автором в группах Rammstein и Lindemann, а теперь на его счету еще и новый проект. Как он будет продавать билеты на концерты в России, с учетом названия группы, пока не понятно.