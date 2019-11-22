Лобода появилась на постере с солистом Rammstein
Постер опубликован в аккаунте Лободы в Instagram и подписан как Frau & Mann («Женщина и мужчина»).
Сверху постер украшает название группы, а снизу написаны имена Линдеманна и Тэгтгрена, а также указаны Лобода и Петер Стормаре.
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Одетую в легкое белое платье певицу из космоса вносит в какое-то помещение космонавт.
Постер в Stories своей группы разместил и Линдеманн. Кроме того, он вставлен в короткий тизер нового клипа музыканта — как раз на песню Frau & Mann.
Снимали клип, судя по коротким роликам, которыми поделился солист Rammstein, в Санкт-Петербурге. На одном из пешеходных переходов группа Линдеманна спародировала знаменитых The Beatles.
Недавно Светлана Лобода поделилась фото со своего дня рождения, где она сидит в окружении музыкантов Rammstein и держит Тилля за руку. Линдеманн, предположительно, приходится отцом младшей дочери певицы Тильде.