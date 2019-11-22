Лобода появилась на постере с солистом Rammstein

На новом постере группы Lindemann, которую основали лидер Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, изображена певица Светлана Лобода. Исполнительницу несет на руках космонавт.

Постер опубликован в аккаунте Лободы в Instagram и подписан как Frau & Mann («Женщина и мужчина»).

Сверху постер украшает название группы, а снизу написаны имена Линдеманна и Тэгтгрена, а также указаны Лобода и Петер Стормаре.

Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге Подробнее

Одетую в легкое белое платье певицу из космоса вносит в какое-то помещение космонавт.

Постер в Stories своей группы разместил и Линдеманн. Кроме того, он вставлен в короткий тизер нового клипа музыканта — как раз на песню Frau & Mann.

Снимали клип, судя по коротким роликам, которыми поделился солист Rammstein, в Санкт-Петербурге. На одном из пешеходных переходов группа Линдеманна спародировала знаменитых The Beatles.

Недавно Светлана Лобода поделилась фото со своего дня рождения, где она сидит в окружении музыкантов Rammstein и держит Тилля за руку. Линдеманн, предположительно, приходится отцом младшей дочери певицы Тильде.