Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Видео на композицию Frau & Mann российский музыкант назвал «окончательным выносом мозга», отдельно отметив участие Лободы в создании антуража.

Известный рэпер пришел в восторг от совместной работы Линдеманна и Лободы.

Судя по всему, действие клипа происходит в 80-е годы где-то в СССР. Пока на орбите два космонавта на космической станции бороздят просторы вселенной, Лобода работает на заводе. Из-за разбитого товара у нее происходит конфликт с начальником, которого играет Линдеманн. Солист Rammstein набрасывается на Лободу, пытаясь ее изнасиловать, но та разбивает ему голову тяжелой пепельницей.

Позже становится ясно, что героиня певицы является возлюбленной одного из космонавтов. А начальник завода — его брат.

Режиссером клипа выступил Арсений Кан, который снимал для Noize MC клип на песню «Голос&Струны.