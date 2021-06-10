«Союзмультфильм» откроет еще 2 мультимедийных парка

«Союзмультфильм» откроет в Перми и Казани мультимедийные парки, аналогов которым нет в мире. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлианна Слащева.

В Казани мультимедийный центр уже сейчас строится, а в Перми планируется начать работы в 2021 году.

«Союзмультпарк» уже работает на ВДНХ в Москве, это первый такой парк киностудии.

«Конечно, он не может вставать в один ряд с парком „Диснейленд“, потому что „Диснейленд“ — это открытый развлекательный парк с аттракционами. Наш парк мультимедийный, поэтому он меньше. Тем не менее, он уникален и для России, и для Европы», — заявила Слащева.

В нем дети и взрослые погружаются в атмосферу мультфильмов и помогают персонажам. В «Тайне третьей планеты» они спасают роботов от алмазной крошки, которую им добавили в смазку, а также нейтрализуют плохих роботов и протягивают руку помощи профессору Селезневу. В «Винни-Пухе» гости собирают подарки для ослика Иа и идут на его день рождения.

Ранее глава «Союзмультфильма» рассказала, какие мультики дети смотрели в пандемию. Ребята больше нацелены на современные мультфильмы, динамика смотрения «Золотой коллекции» отрицательная.