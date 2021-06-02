Глава «Союзмультфильма» рассказала, какие мультики смотрели дети в пандемию

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что в период самоизоляции, когда дети сидели дома, уровень просмотров мультиков существенно вырос. Об этом она сообщила в интервью «360» на полях ПМЭФ-2021.

Слащева рассказала, что в пандемию вся киностудия работала дистанционно. Это не давало отвлекаться ни на что. Аудитория на фоне самоизоляции сильно выросла.

«Смотрели очень много, уровень смотрения видеоконтента вырос, и детского в том числе. Анимационная область благодаря этому хорошо пережила пандемию. Я бы сказала, что даже окрепла больше, чем когда бы то ни было», — сказала Слащева.

Из-за роста популярности онлайн-платформы начали запрашивать больше контента. И в студии должны были производить больше эпизодов, так как спрос на них был очень высокий. Это был контент как для самых маленьких зрителей в возрасте от одного до трех лет, так и для практически подростковой аудитории.

Советские мультфильмы в пандемию тоже смотрели, но меньше, чем современные.

«Динамика смотрения „Золотой коллекции“ отрицательная — с каждым годом она все спускается и спускается. Происходит не рост, а снижение. Остаются на плаву вечнозеленые франшизы: их не больше 10: „Винни-Пух“, „Карлсон“, „Ну, погоди!“, „Умка“, „Бременские музыканты“. Но в целом современные дети нацелены на современные мультфильмы, на современную музыку, цветокоррекции, на темп и ритм, который им сегодня привычен», — объяснила глава киностудии.