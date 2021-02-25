Мультимедийный центр «Союзмультпарк» открылся в Москве

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» открылся на ВДНХ в Москве. Этот аттракцион смогут посетить как дети, так и взрослые. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Специальные пространства появились в реконструированном павильоне № 7 «Семена». Посетителей ждут 18 аттракционов, которые созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием цифровых технологий. Речь идет о виртуальной реальности и 3D-графике, написал сайт «Утро.ру».

Гостям предложат совершить «Путешествие внутрь мультфильма». Например, на «Карте земли Винни Пуха» нужно помочь ослику отыскать подарки, а в «Стране непослушных красок», созданной по мотивам «Тайны третьей планеты», посетителям предстоит вместе с Алисой сразиться с роботами.

Этот проект реализовала киностудия «Союзмультфильм» вместе с правительством Москвы и Минкультуры РФ.