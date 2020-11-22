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    22 ноября 2020, 02:07

    Ротару приедет в Россию и выступит на «Песне года»

    Кирилл Фролов

    Певица София Ротару приедет в Москву и выступит на концерте «Песня года». Об этом «Собеседнику» рассказал ее концертный директор Сергей Лавров.
    Ротару приедет в Россию и выступит на «Песне года»

    Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин

    Сергей Лавровконцертный директор певицы

    Представитель артистки добавил, что выступление будет бесплатным, поскольку Ротару связывает давняя дружба с продюсером «Песни года» Игорем Крутым.

    Концерт пройдет 5 декабря на московской «ВТБ Арене». София Ротару представлена одной из первых среди исполнителей, которые примут в нем участие.

    По словам Лаврова, из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. Однако снижать гонорар, как это сделали российские звезды, певица не хочет. По данным издания, за концерт Ротару зарабатывает 50 тысяч долларов.

    В 2018 году София Ротару отказалась выступать на «Песне года» из-за введения на Украине военного положения. Она является гражданкой республики. В 2019 году певица приезжала на концерты в Россию.