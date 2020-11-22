Ротару приедет в Россию и выступит на «Песне года»

Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин Сергей Лавров концертный директор певицы

Представитель артистки добавил, что выступление будет бесплатным, поскольку Ротару связывает давняя дружба с продюсером «Песни года» Игорем Крутым.

Концерт пройдет 5 декабря на московской «ВТБ Арене». София Ротару представлена одной из первых среди исполнителей, которые примут в нем участие.

По словам Лаврова, из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. Однако снижать гонорар, как это сделали российские звезды, певица не хочет. По данным издания, за концерт Ротару зарабатывает 50 тысяч долларов.

В 2018 году София Ротару отказалась выступать на «Песне года» из-за введения на Украине военного положения. Она является гражданкой республики. В 2019 году певица приезжала на концерты в Россию.