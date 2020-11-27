Стало известно, сколько получают российские звезды во время пандемии

Коронавирусные ограничения привели к тому, что артисты остались практически без выступлений. Если раньше Леонид Агутин или Кристина Орбакайте получали по 3,5 миллиона рублей, то теперь снизили гонорары до двух миллионов. Об этом рассказал концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

«Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет. Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. „Ленинград“ со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит», — процитировал Лаврова «Собеседник».

Концертный директор добавил, что в Москве есть проблема со временем мероприятий. Выступления разрешено проводить только до 23:00, а новогодняя программа обычно начинается гораздо позднее. Артисты зарабатывали в праздничные дни баснословные суммы, а теперь не знают, что делать. У Ротару тоже сейчас нет работы, хотя раньше она получала по шесть-семь миллионов рублей за выступление.

«Концертов у Софии Михайловны нет. Приехать в Россию нет возможности, так как границы закрыты, нет прямых рейсов. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. <…> По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — отметил Лавров.

По его словам, у исполнительницы сейчас все хорошо, несмотря на отсутствие работы. Ротару живет в Киеве и придерживается затворнического образа жизни.