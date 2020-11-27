Стало известно, сколько получают российские звезды во время пандемии
«Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет. Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. „Ленинград“ со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит», — процитировал Лаврова «Собеседник».
Концертный директор добавил, что в Москве есть проблема со временем мероприятий. Выступления разрешено проводить только до 23:00, а новогодняя программа обычно начинается гораздо позднее. Артисты зарабатывали в праздничные дни баснословные суммы, а теперь не знают, что делать. У Ротару тоже сейчас нет работы, хотя раньше она получала по шесть-семь миллионов рублей за выступление.
«Концертов у Софии Михайловны нет. Приехать в Россию нет возможности, так как границы закрыты, нет прямых рейсов. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. <…> По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — отметил Лавров.
По его словам, у исполнительницы сейчас все хорошо, несмотря на отсутствие работы. Ротару живет в Киеве и придерживается затворнического образа жизни.