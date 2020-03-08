Слитый отрывок песни Little Big для Евровидения оказался фейком

В Сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения-2020. Кусочек трека представили как композицию для конкурса. Но позже эту информацию опровергли, так что пока остается только ждать реальную песню наших представителей.

Отрывок трека появился на YouTube 3 марта. Аккаунт неофициальный, но его авторы заверили, что это та самая песня, которая прозвучит на Евровидении. В отрывке были испанские слова, а ранее солист группы Илья Прусикин обещал бразильские оттенки в треке.

Новость о возможной композиции для конкурса разлетелась по СМИ. Позже участница Little Big Софья Таюрская сообщила подписчикам в Instagram, что это фейк, пишет сайт «Дни.ру».

Затем к опровержению сообщений присоединилась PR-менеджер группы Полина Храмова. Она рассказала, что новая работа Little Big для Евровидения появится на официальном YouTube-канале.

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — сказала Храмова.

Группа должна представить свой трек до 9 марта. Само Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме.