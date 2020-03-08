    08 марта 2020, 15:14

    Слитый отрывок песни Little Big для Евровидения оказался фейком

    Дарья Бунякова

    В Сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения-2020. Кусочек трека представили как композицию для конкурса. Но позже эту информацию опровергли, так что пока остается только ждать реальную песню наших представителей.
    Слитый отрывок песни Little Big для Евровидения оказался фейком

    Отрывок трека появился на YouTube 3 марта. Аккаунт неофициальный, но его авторы заверили, что это та самая песня, которая прозвучит на Евровидении. В отрывке были испанские слова, а ранее солист группы Илья Прусикин обещал бразильские оттенки в треке.

    Новость о возможной композиции для конкурса разлетелась по СМИ. Позже участница Little Big Софья Таюрская сообщила подписчикам в Instagram, что это фейк, пишет сайт «Дни.ру».

    Затем к опровержению сообщений присоединилась PR-менеджер группы Полина Храмова. Она рассказала, что новая работа Little Big для Евровидения появится на официальном YouTube-канале.

    «Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — сказала Храмова.

    Группа должна представить свой трек до 9 марта. Само Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме.