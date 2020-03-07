Отрывок песни Little Big слили в Сеть. Ее представили как трек на Евровидение

Фанаты Little Big с нетерпением ждут дня, когда группа откроет завесу тайны о своей песне на Евровидение-2020. Пока одни ждут, другие нашли отрывок трека в Сети. Авторы видео утверждают, что это та самая композиция, которая будет на конкурсе. Слив вызывает сомнение, но кто знает…

Отрывок песни Uno появился на YouTube 3 марта. Официального релиза трека не было, поэтому на кусочек композиции обратили внимание не сразу. Сам канал, где появилось видео, тоже наталкивает на определенный скептицизм.

Несмотря на сомнения, ранее солист группы Илья Прусикин обещал, что на конкурсе прозвучит веселая песня с бразильским оттенком. В отрывке же звучат слова: uno, dos, cuatro. В переводе с испанского это означает «один, два, четыре».

Представители группы не подтверждают и не опровергают информацию о слитом аудио.

Пока остается только гадать, фейк появился в Сети или нет. Сама группа Little Big обещала представить свою песню для конкурса в ближайшее время. Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме.