Ургант объяснил старшему поколению, чем хороши Little Big

Ургант рассказал старшему поколению телезрителей, кто такие Little Big. Образ солиста Ильи Прусикина явно придется по душе аудитории. В нем есть все необходимые атрибуты — чуб, медведь и отсылка к перестройке.

Мнение насчет участия Little Big в Евровидении телеведущий Иван Ургант высказал в своей программе. Выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.

«Мы меняем вектор. Чуть-чуть он изменился. Мы вносим разнообразие в список участников», — заметил Ургант.

С ним согласился соведущий шоу Дмитрий Хрусталев. «Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан — Лазарев?» — с иронией поинтересовался он.

«Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика», — пошутил Ургант в ответ.

Ведущий счел своей обязанностью объяснить старшей аудитории, кто такие Little Big, и показал фотографию солиста группы Ильи Прусикина. На снимке он запечатлен с обнаженным торсом, на теле — татуировка в виде оскаленного медведя, а прическа похожа на казачью.

«Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной. <…> Видно, что он серьезно настроен на то, чтобы защищать честь нашей страны», — заметил Ургант, перечислив достоинства Little Big. Среди них он как раз упомянул казачий чуб, русского медведя и надпись «1985» — год начала перестройки.

За рубежом российскую группу назвали конкурентом для претендующих на победу стран. СМИ пишут об уникальном стиле коллектива, который сочетает в себе абсолютно разную музыку, и признаются, что Little Big «может зацепить».