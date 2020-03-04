Ургант объяснил старшему поколению, чем хороши Little Big
Мнение насчет участия Little Big в Евровидении телеведущий Иван Ургант высказал в своей программе. Выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
«Мы меняем вектор. Чуть-чуть он изменился. Мы вносим разнообразие в список участников», — заметил Ургант.
С ним согласился соведущий шоу Дмитрий Хрусталев. «Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан — Лазарев?» — с иронией поинтересовался он.
«Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика», — пошутил Ургант в ответ.
Ведущий счел своей обязанностью объяснить старшей аудитории, кто такие Little Big, и показал фотографию солиста группы Ильи Прусикина. На снимке он запечатлен с обнаженным торсом, на теле — татуировка в виде оскаленного медведя, а прическа похожа на казачью.
«Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной. <…> Видно, что он серьезно настроен на то, чтобы защищать честь нашей страны», — заметил Ургант, перечислив достоинства Little Big. Среди них он как раз упомянул казачий чуб, русского медведя и надпись «1985» — год начала перестройки.
За рубежом российскую группу назвали конкурентом для претендующих на победу стран. СМИ пишут об уникальном стиле коллектива, который сочетает в себе абсолютно разную музыку, и признаются, что Little Big «может зацепить».