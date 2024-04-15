Культура 15 апреля 2024, 17:19 Семья Куклачева перенесла юбилейное шоу на сентябрь Семья дрессировщика Куклачева повторит юбилейное шоу с его участием в сентябре РИА «Новости»

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Семья народного артиста РСФСР Юрия Куклачева повторит его юбилейное шоу в сентябре. Об этом сообщила РИА «Новости» его представитель Ольга Кардокене.

Юрий Куклачев примет участие в представлении, однако цирковых трюков выполнять не будет. Это связано с ухудшением состояния его здоровья.

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«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», — сказала Кардокене.

На юбилейном представлении артиста «Самый добрый клоун», проходившем в «Вегас сити холле», ему внезапно стало плохо. Сын дрессировщика рассказал «360», что Куклачева срочно отвезли в больницу с жалобами на сердце.

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился, что состояние Куклачева тяжелое, но стабильное, у него произошел обширный инфаркт.