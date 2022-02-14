Россию призвали не отправлять артистов на Евровидение

Участие в музыкальном конкурсе Евровидение — это прямое участие в продвижении пошлости и помощь в «технологии расчеловечивания. С таким заявлением на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в интернете выступила актриса Ольга Будина.

Она напомнила, что сейчас главным претендентом от России на предстоящем конкурсе является певица Клава Кока. Актриса назвала творчество исполнительницы пошлым и безнравственным. Она подчеркнула, что такие ценности Россия в мир нести не должна, поэтому от поездки на Евровидение необходимо отказаться.

«Я со всей серьезностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в Евровидении. Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью? <…> Мы хотим перепрыгнуть в пошлость? Мы действительно хотим получить приз за самый деструктивный аудиовизуальный продукт?» — привел цитату Будиной Znak.com.

Актриса отметила, что раньше деятелей культуры заставляли ориентироваться на этику и законы нравственности. Сегодня режиссеры, актеры и продюсеры следят за рынком, который совсем не хочет продвижения разумного, доброго и вечного.

«Вот мы и получаем половые акты крупным планов в современных художественных фильмах, испражнения на сцене в спектаклях, к примеру, [Константина] Богомолова, порно-перформансы в центре Мейерхольда», — перечислила она. Актриса подчеркнула, что к искусству подобные случаи не имеют никакого отношения.

Конкурс песни Евровидение в этом году пройдет в итальянском Турине. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй — на 12 мая, финал — на 14 мая. Официального сообщения, кто поедет на конкурс от России, пока нет. Обычно артиста выбирают на национальном отборе путем голосования телезрителей. Также его может назначить специальное жюри.

Уже известно, что Италию на конкурсе представит дуэт Мамуда и Бланко, победивший на фестивале в Сан-Ремо. Молдавия дала второй шанс группе Zdob și Zdub, уже выступавшей на Евровидении в 2005 году. Также определилась с кандидатурой Украина. Страну представит певица Алина Паш, занявшая первая место в национальном отборе с песней «Тени забытых предков». Там не обошлось без скандала: занявшая второе место в голосовании Группа Kalush Orchestra обвинила организаторов отбора в подтасовке результатов.