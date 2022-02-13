Перевыбора не будет. Почему на Украине усомнились в честности отбора на Евровидение

На Украине разгорелся скандал с итогами национального отбора на Евровидение. Группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, обвинила организаторов в подтасовке. Претензии обоснованы тем, что при всей заявленной честности и открытости голосования организаторы так и не представили финальные баллы. Об этом «360» рассказал музыкальный обозреватель, автор YouTube-канала RAMusic Рамин Абдулаев.

Украинский отбор на Евровидение сопряжен с огромным количеством скандалов всегда. И поэтому его любят и не любят одновременно зрители из разных стран, в том числе сами украинцы, отметил блогер.

Все голосуют за разных участников, люди могут высказывать свое мнение, и по разные стороны баррикад всегда происходят какие-то стычки.

«И казалось бы, это идет от того, что выбор честный, как говорится, честные выборы. Но оказывается, как считают солисты группы Kalush, которая заняла второе место в национальном отборе, выбор нечестный. То есть отбор как бы есть, а выбор, возможно, нечестный», — объяснил Абдулаев.

Ведущий при оглашении баллов от телезрителей несколько раз перепутал их, а турнирная таблица пропадала с экрана. В итоге баллы подсчитали вручную, на бумажке. И такие результаты заставили сомневаться.

«Отказались представители организаторов показывать разбалловку сразу после национального отбора, и это вызвало огромную кучу резонанса. Так ничего и не показали», — рассказал он.

Организаторы собираются прояснить ситуацию и выпустить официальное заявление по поводу странного подсчета. Но вряд ли это кого-то утешит, по мнению блогера. И выбирать победителя по-новому уже не будут.

«Победительница, как и все организаторы и члены жюри, немного эту тему подзамяли, как мне показалось. И недовольна только группа Kalush, которую сами же жители Украины еще и пытаются „отменить“. Мол, какого черта после проигрыша топчите ножками, и вот это все. Так что я думаю, никакого перевыбора не будет, но шумихи было огромное количество. Народ до сих пор обсуждает», — отметил Абдулаев.

В финале национального отбора на Украине победила певица Алина Паш. Это вызвало скандал не только из-за претензий проигравших. Оказалось, что она ездила в Крым, когда тот уже был в составе РФ. Песня Алины Паш «Тени забытых предков», с которой она поедет на конкурс в Италию, многим показалась похожей на песню Джамалы, которая принесла Украине победу в 2016 году. Плюс к тому номер завершается картой Украины с Крымом. И Паш победила с отрывом всего в один балл от группы Kalush Orchestra. Они набрали больше всего голосов зрителей, но жюри поставило им только шесть из восьми.