Молдавская группа Zdob și Zdub представит страну на Евровидении

Молдавская рок-группа Zdob și Zdub поедет от страны на Евровидение уже в третий раз. Вместе с ними на международном конкурсе выступит и коллектив Frații Advahov. Напомним, что сам конкурс в этом году должен пройти в итальянском городе Турине.

В Италии молдавские исполнители представят песню Trenulețul («Поездок»). Результаты отборочного тура в стране обнародовали в субботу в эфире молдавского общественного телевидения — именно оно было организатором национального этапа, сообщило агентство Sputnik Молдова.

«Первое место достается известной вернувшейся на отбор группе Zdob și Zdub и «Братьям Адваховым», — заявили в эфире новостной программы.

На втором месте по итогам голосования судей конкурса оказалась Анна Черникова, на третьем — LEMONIQUE. В жюри вошли Вали Богян, Джета Бурлаку, Виктория Кушнир, Алена Мун и Кристина Скарлат. Прошлое Евровидение прошло в голландском городе Роттердам. Выиграла итальянская группа Maneskin, после конкурса прошло больше выступление победителей прошлых лет на крыше одного из небоскребов.