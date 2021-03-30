Российский зритель оценил аниме-сериал по Dota 2

Российские телезрители высоко оценили аниме-сериал от Netflix «Dota: Кровь дракона» по мотивам игры Dota 2. Он попал в топ-5 рейтинга стриминговой платформы после премьеры, которая состоялась 25 марта.

Популярность сериала была выше только в Болгарии и на Филиппинах. Рейтинг опубликовал Netflix на своем официальном аккаунте в Twitter. Также среди высоко оценивших сериал пользователи из Сербии и Украины.

Российские телезрители делились своим мнением о каждой просмотренной серии в Twitter под хештегом #DotaDragonsBlood. Одни писали, что захватывает каждая серия, другие были недовольны прорисовкой персонажей и сюжетом. Многие отметили, что посмотрели сериал из-за любви к игре и вселенной

На крупнейшем в мире сервисе о кино IMDb аниме-сериал получил 8,5 балла из десяти возможных.

Аниме «Dota: Кровь дракона» рассказывает историю о рыцаре-драконе Дэвионе, который должен спасти свою вселенную от разрушения. Ему помогают старец Эльдвам и благородная принцесса Мирана.

Компьютерная игра Dota 2 очень популярна среди российских игроков. Команду киберспортсменов из России Virtus.pro знают во всем мире. Они выигрывали мировые турниры и достойно выступали на The International.