Netflix выпустил тизер-трейлер аниме-сериала по вселенной DOTA

Netflix показал тизер-трейлер аниме-сериала по вселенной DOTA. Первый сезон «DOTA: кровь дракона» включит в себя восемь серий, которые появятся на платформе 25 марта.

Новый аниме-сериал расскажет о драконьем рыцаре Дэвионе, чья судьба меняется после встречи с древним эльдвурмом и с принцессой Мираной. Все вместе они принимают участие в событиях, которые окажут влияние на весь мир.

Производством «DOTA: кровь дракона» занималась южнокорейская команда Studio MIR. Шоураннером и сценаристом аниме-сериала стал Эшли Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс»).

Полноценный трейлер «DOTA: кровь дракона» должны выпустить 2 марта 2021 года.

Valve выпустила видеоигру Dota 2 в 2013 году. Это продолжение пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III DotА. Dota 2 является киберспортивной дисциплиной. Призовые фонды крупных турниров по этой игре составляют миллионы долларов.