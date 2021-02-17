Аниме по игре Dоtа 2 появится на Netflix

Видеосервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам популярной мультипользовательской видеоигры Dota 2. Премьера состоится 25 марта.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же, как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение, когда премьера [мультфильма] состоится на Netflix 25 марта», — говорится в сообщении на официальном аккаунте игры в Twitter.

Valve выпустила Dota 2 в 2013 году. Это продолжение пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III DotА. Dota 2 является киберспортивной дисциплиной. Призовые фонды крупных турниров по этой игре составляют миллионы долларов.