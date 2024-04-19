Культура 19 апреля 2024, 07:54 Российские кинотеатры остановили теневой прокат голливудских фильмов Киносети России из-за ультиматума прокатчиков убрали из афиш пиратские фильмы Unsplash

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Крупные киносети в России перестали предлагать услугу предсеансного обслуживания, когда с отечественными короткометражками показывали голливудские фильмы без разрешения правообладателей. Они сделали это по просьбе дистрибьюторов, сообщил РБК.

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала кинотеатры поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая. С аналогичной просьбой к киносетям обратились такие крупные прокатчики, как «Атмосфера кино» и «Централ Партнершип».

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«Подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», — допустил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что киносети пострадают в любом случае. Отказ от теневого проката зарубежных фильмов повлечет убытки, а его продолжение воспримут как нарушение правил индустрии.

Параллельный импорт голливудских картин предложили ввести в 2022 году. Спустя время Минцифры обсудило с участниками рынка разблокировку сайтов с пиратским контентом.