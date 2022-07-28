Параллельный импорт зарубежных фильмов предложили ввести в России

Россия может разрешить показ в кинотеатрах западных картин без согласования с правообладателями, при этом им предложат завести счета в РФ, чтобы получать процент с показа. Такую идею высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова привело РИА «Новости».

Письмо со своим предложением парламентарий направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой. По его словам, кинопрокатчики жалуются, что после ухода с российского рынка крупных западных студий зрителей сложно привлечь в кино.

«Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин — это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката, — пояснил Хамзаев.

Это будет временный механизм в текущих условиях. Депутат предлагает выдавать прокатное удостоверение фильмам без согласия правообладателей. При этом западные компании могут потребовать от российских прокатчиков выкупить у них лицензию.

До этого Хамзаев предложил создать рабочую группу, которая занималась бы вопросами поддержки отечественного кинематографа.