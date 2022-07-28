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    28 июля 2022, 04:08

    Параллельный импорт зарубежных фильмов предложили ввести в России

    Депутат Хамзаев предложил ввести параллельный импорт зарубежных фильмов

    Юлия Шелковенко

    Россия может разрешить показ в кинотеатрах западных картин без согласования с правообладателями, при этом им предложат завести счета в РФ, чтобы получать процент с показа. Такую идею высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова привело РИА «Новости».

    Unsplash/Vincentas Liskauskas

    Письмо со своим предложением парламентарий направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой. По его словам, кинопрокатчики жалуются, что после ухода с российского рынка крупных западных студий зрителей сложно привлечь в кино.

    «Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин — это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката, — пояснил Хамзаев.

    Это будет временный механизм в текущих условиях. Депутат предлагает выдавать прокатное удостоверение фильмам без согласия правообладателей. При этом западные компании могут потребовать от российских прокатчиков выкупить у них лицензию.

    До этого Хамзаев предложил создать рабочую группу, которая занималась бы вопросами поддержки отечественного кинематографа.