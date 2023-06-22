Культура 22 июня 2023, 14:55 Возвращение в рунет заблокированных за пиратские фильмы сайтов обсудили с Минцифры РИА «Новости»: Минцифры начало обсуждать разблокировку сайтов с пиратскими фильмами Unsplash

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Минцифры обсудило с участниками отрасли возможную разблокировку сайтов, которые запретили за нелицензионный западный контент. Их предложили вернуть в рунет при соблюдении ряда требований, сообщило РИА «Новости».

«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров», — сказал источник агентства.

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К контенту таких онлайн-кинотеатров выдвинули несколько требований. Опубликованные у них фильмы не должны находиться в прокате, легально быть на других сервисах, нарушать запрет на экстремизм и ЛГБТ-пропаганду.

Роскомнадзор в начале июня составил 19 протоколов из-за нарушения популярными видеосервисами запрета на показ детям контента об ЛГБТ, сообщил «Царьград». Среди подозреваемых — Wink, More.tv, «Кинопоиск», Okko, «Триколор Кино и ТВ онлайн» и другие. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал последний на 200 тысяч рублей.