Россияне назвали любимую иностранную писательницу

Самой популярной зарубежной писательницей в России стала Агата Кристи. В топ-5 предпочтений любителей иностранной литературы в нашей стране вошли Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса аудиокниг.

Список любимых российский писательниц возглавила Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай. На втором месте Александра Маринина, на третьем — Гузель Яхина. Замыкают пятерку Дина Рубина и Дарья Донцова.

Самым популярным у россиян произведением, которое написала российская писательница, стал роман «Зуйлеха открывает глаза» Гузель Яхиной. Второе место у «Женщин Лазаря» Марины Степновой. Третье место досталось книге «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой.

Рейтинг самых популярных книг зарубежных писательниц возглавил «Город женщин» Элизабет Гилберт. Еще россияне любят «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро и краткую версию книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

По данным Российской книжной палаты, из-за пандемии коронавируса в прошлом году в России напечатали на 83,7 миллиона книг и брошюр меньше, чем в 2019 году.