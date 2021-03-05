Названы самые популярные российские писательницы

Самыми популярными современными российскими писательницами назвали Гузель Яхину и Татьяну Устинову. Исследование провел книжный сервис MyBook, сообщило РИА «Новости».

Среди авторов художественных и нон-фикшн книг первое место заняла лауреат престижных литературных премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина. Вторая строчка досталась «мастеру детективной прозы» Татьяне Устиновой. Тройку замкнула автор книги «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева.

В топ-5 также числятся писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

Для исследования MyBook проанализировал более 800 тысяч профилей пользователей сервиса, написала «Газета.ru». Исследование приурочено к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. MyBook изучил статистику за последний год.

Пандемия коронавируса повлияла на издательское дело. В 2020 году в России напечатали на 83,7 миллиона книг и брошюр меньше, чем в 2019-м.