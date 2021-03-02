Почти на 20% меньше книг напечатали в России в 2020 году

Пандемия коронавируса ударила по издательскому делу: в прошлом году в России напечатали на 83,7 миллиона книг и брошюр меньше, чем в 2019 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

«В прошлом году общий тираж всех выпущенных книг и брошюр снизился на 19%: с 435,1 миллиона экземпляров в 2019 году до 351,4 миллиона экземпляров», — говорится в сообщении организации.

Наибольшее снижение тиражей отметили в сегменте религиозной печатной продукции (-34,5%) — до 4,7 миллиона экземпляров. До 42,6 миллиона экземпляров (-21%) сократился выпуск художественной литературы, до 78,1 миллиона экземпляров (-18%) — детских книг. Эта тенденция коснулась и научной литературы. Ее тиражи сократились на 11% до 6,7 миллиона экземпляров.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, издательское дело подкосила изоляция, за которой и последовало снижение числа книг в магазинах.

Ранее писатель Александр Цыпкин заявил, что в России угас интерес к чтению бумажных книг. По его словам, это связано с возросшей популярностью социальных сетей, сериалов и с уменьшением количества печатных изданий.