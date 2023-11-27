27 ноября 2023, 08:58
Роман-антиутопия «Песнь пророка» принес Полу Линчу Букеровскую премию
Ирландский писатель Пол Линч получил Букеровскую премию за роман «Песнь пророка»
Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Его наградили за роман-антиутопию о тирании в Ирландии «Песнь пророка», сообщили на сайте конкурса.
Букеровскую премию 2023 года вручили 26 ноября на церемонии в Лондоне. Ее лауреатом стал 46-летний Пол Линч, уроженец Лимерика, бывший кинокритик газеты Sunday Tribune и автор пяти романов. В своей книге он рассказал историю семьи из Дублина в эпоху становления тоталитаризма. Главу семейства арестовали, и его жена осталась с четырьмя детьми.
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«Это триумф эмоционального повествования, бодрости и смелости. С большой яркостью „Песнь пророка“ отражает социальные и политические тревоги нынешнего момента», — заявил председатель судейской коллегии Еси Эдугян.
Сам писатель заявил, что исследовал в своей книге современный хаос, беспорядки в западных демократиях и сирийский конфликт. Пол Линч заявил, что пытался привнести в роман больше реализма, чтобы читатель прочувствовал проблему.
В 2022 году Букеровскую премию получила индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила с песком». Она описала историю 80-летней женщины, которая пережила смерть мужа и уехала в Пакистан.
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