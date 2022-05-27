Индийская писательница стала лауреатом Международной Букеровской премии

Индийская писательница Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе. Награду она получила за роман «Могила с песком» (Tomb of Sand).

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость „Могилы с песком“, многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — заявил председатель жюри Фрэнк Уайн.

Сюжет произведения писательницы разворачивается вокруг истории 80-летней женщины, переживающей смерть своего мужа. Вдова сталкивается с депрессией и непониманием дочери, из-за чего она отправляется в Пакистан.

«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — отметил Уайн.

Эта работа стала первой переведенной с хинди книгой, получившей престижную премию. Гитанджали Шри родилась в 1957 году в индийском городе Майнпури. За свою жизнь она написала три романа и несколько сборников рассказов.