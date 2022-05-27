Индийская писательница стала лауреатом Международной Букеровской премии
Индийская писательница Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе
Индийская писательница Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе. Награду она получила за роман «Могила с песком» (Tomb of Sand).
«Нас захватила мощь, трогательность и игривость „Могилы с песком“, многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — заявил председатель жюри Фрэнк Уайн.
Сюжет произведения писательницы разворачивается вокруг истории 80-летней женщины, переживающей смерть своего мужа. Вдова сталкивается с депрессией и непониманием дочери, из-за чего она отправляется в Пакистан.
«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — отметил Уайн.
Эта работа стала первой переведенной с хинди книгой, получившей престижную премию. Гитанджали Шри родилась в 1957 году в индийском городе Майнпури. За свою жизнь она написала три романа и несколько сборников рассказов.