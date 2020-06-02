Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

В США федеральные тюрьмы закрыли впервые за 25 лет из-за беспорядков и протестов. Локдаун ввели до тех пор, пока не утихнут волнения.

Издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США сообщило, что федеральные тюрьмы закрыли в 16:00 (23:00 по московскому времени) 1 июня.

Бюро тюрем США объединяет 122 учреждения по всей стране. В них отбывают наказание около 165,5 тысячи заключенных и работают почти 37 тысяч человек.

Несколько месяцев назад в американских тюрьмах ввели частичный локдаун из-за коронавируса. Заключенные должны были две недели сидеть в камерах, им ограничили посещение прачечных, душевых, компьютерных зон и комнат для свиданий. При этом образовательные программы и психологическую помощь сохранили.

Беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских придавил коленом горло мужчины так, что он не мог дышать. Флойд скончался в реанимации от удушения.

Акции протеста начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд. Митингующих поддержали по всей стране. В 40 городах, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, ввели комендантский час.