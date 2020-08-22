Режиссер нового «Бэтмена» показал логотип и постер картины

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в соцсетях официальный логотип и постер нового фильма «Бэтмен», основанного на комиксах издательства DC Comics. На постере изображен главный герой картины, которого играет Роберт Паттинсон.

Публикация появилась в Twitter Ривза перед онлайн-фестивалем FanDome, который стартует 22 августа. Ожидается, что на мероприятии режиссер покажет первый трейлер картины. Также там могут рассказать подробности о кинокомиксах «Флэш», «Чудо-женщина: 1984» и «Отряд самоубийц — 2».

Нового «Бэтмена» снимает киностудия Warner Bros. В марте съемки приостановили из-за распространения коронавируса.

До этого, в феврале, Ривз показывал видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена. В начале марта режиссер демонстрировал внешний вид бэтмобиля.

Работу над картиной планируют возобновить в Британии в начале сентября. На экраны «Бэтмен», как ожидается, выйдет в октябре 2021 года.