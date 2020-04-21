Warner Bros. перекроила график премьер из-за коронавируса. «Бэтмен» и «Флэш» выйдут позже

Коронавирус оказал серьезное влияние на киноиндустрию. Многие долгожданные премьеры не выйдут на широкий экран в срок. Перенос коснулся нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном, «Шазам 2» и «Флэша».

Компания Warner Bros. уже объявила новую дату премьеры фильма «Бэтмен», сообщил портал The Warp. Историю Брюса Уэйна покажут в октябре 2021 года вместо июня.

Ситуация с пандемией COVID-19 в мире сказалась на съемках «Бэтмена». Их остановили в марте. По словам режиссера ленты Мэтта Ривза, отснята только четвертая часть материала.

Отложили и выход второй части фильма «Шазам»: его премьера состоится 4 ноября 2022-го, хотя планировалась на 1 апреля этого же года.

«Флэш» тоже не удастся увидеть вовремя. Картина выйдет, по последним данным, 3 июня 2022 года, на месяц позже запланированного срока.

Кроме того, в Warner Bros. заявили, что на 2021 год перенесен выход приквела «Клана Сопрано» и биографическая лента Уилла Смита «Король Ричард».

Коронавирус внес свои коррективы в расписание не только мировых кинопремьер. Из-за него отменили многие спортивные и массовые мероприятия, в том числе «Октоберфест-2020» в Мюнхене.