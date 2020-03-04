Опубликованы первые фотографии нового бэтмобиля

Режиссер нового фильма о сумрачном супергерое Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Тwitеr фотографии автомобиля Бэтмена.

В феврале в Сети уже появились первые кадры Роберта Паттинсона в роли Бэтмена, на которых можно было увидеть его костюм и мотоцикл.

На площадке также появятся Энди Серкис (Альфред), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Колин Фаррелл (Пингвин) и Зои Кравиц (Женщина-кошка). Премьера «Бэтмена» назначена на 24 июня следующего года.

Ранее сообщалось, что создатели 25-й серии «бондианы» «Не время умирать» отложили премьеру из-за обращения фанатов, которые испугались коронавируса. Новая дата премьеры картины в Великобритании назначена на 12 ноября, выход фильма в других странах последует позже. В США «Не время умирать» выйдет на большие экраны 25 ноября.