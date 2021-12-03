Рэпер Охххуmуron даст первые за пять лет концерты в Москве и Петербурге

Рэпер Охххуmуron в марте впервые за пять лет выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на концертное агентство Pop Farm.

В Петербурге рэпер выступит 4 и 5 марта в клубе A2 Green Concert, в Москве — 11 и 12 марта в Adrenaline Stadium. Приоритет при покупке билетов получат пользователи сервиса «Яндекс Плюс», который является партнером мероприятия.

На днях музыкант выпустил новый альбом «Красота и уродство». Релиз включает 22 новые композиции. До этого рэпер выпускал сборник старых песен «miXXXtape III: Смутное время», чем разочаровал многих поклонников — они очень ожидали нового материала.

До этого Охххуmуron зачитал рэп в новом фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», будучи в парике и с усами. Кинокартина была опубликована в Сети в начале сентября, однако позже ее удалили. Сейчас в некоторых социальных сетях появляются небольшие фрагменты фильма. Официального показа пока что так и не состоялось.