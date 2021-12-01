Oxxxymiron представил новый альбом «Красота и уродство»

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом под названием «Красота и уродство». Он стал первым за несколько лет в числе студийных записей музыканта.

О выходе альбома Oxxxymiron сообщил в Twitter, показав его обложку. В «Красоту и уродство» вошли 22 трека.

Альбом доступен к прослушиванию на стриминговом сервисе. Его выход Oxxxymiron анонсировал 22 ноября.

До этого рэпер выпустил сборник старых песен «miXXXtape III: Смутное время», чем разочаровал многих поклонников. В релизе были и новые композиции, но таковых оказалось немного.