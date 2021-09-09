Оксимирона заметили в новом фильме режиссера Серебренникова

Российский исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров) зачитал рэп в новом фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Кинокартина была опубликована в Сети в начале сентября, однако позже ее удали. Сейчас в некоторых социальных сетях появляются небольшие фрагменты фильма, написал Daily Storm.

В «Жене Чайковского» принял участие актер американского происхождения Один Байрон, а также Алена Михайлова, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

Официального показа фильма пока не было. В Сети появилась незаконченная версия, которую опубликовал неизвестный. В одном из отрывков рэпер Оксимирон зачитал рэп в парике и с усами.