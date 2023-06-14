Культура 14 июня 2023, 14:49 Путин назвал актрису Юлию Пересильд душой фильма «Вызов» Актриса Юлия Пересильд получила в Кремле госпремию 10 млн рублей за фильм «Вызов» Пресс-служба Кремля

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Некоторых создателей фильма «Вызов» удостоили государственной премии. Награды продюсеру Константину Эрнсту, режиссеру и оператору Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Церемония вручения медалей Героя Труда и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности прошла в Георгиевском зале Кремля. Среди награжденных — создатели фильма «Вызов», съемки которого прошли на Земле и в космосе.

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«Эта картина — безусловно, прорыв в мировом кино. <…> А душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд», — сказал президент.

Владимир Путин поблагодарил Константина Эрнста, Клима Шипенко и Юлию Пересильд за работу, сказал, что сцены взлета, посадки и работы хирурга на МКС заворожили зрителя. Главная героиня, по его словам, показала, что женщина преодолеет любые испытания, особенно для спасения человека.

Получая награду, актриса объявила, что передаст денежную часть премии — 10 миллионов рублей — благотворительному фонду «Галчонок».

Фильм «Вызов» вышел 20 апреля, а в начале мая стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Второе место занял мульфильм «Яга и книга заклинаний», третье — картина «Джон Уик — 4».