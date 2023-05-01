Культура 01 мая 2023, 02:41 Фильм «Вызов» вновь стал лидером кинопроката в России Снятый на МКС фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные Кинопоиск

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Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав в кассу 301 миллион рублей за период с 27 по 30 апреля. Такими данными поделился портала kinobusiness.com.

Фильм Клима Шипенко вышел на российские экраны 20 апреля. Он рассказывает о торакальном хирурге Жене, которой за месяц нужно подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти космонавта.

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В картине роли играли Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина и другие актеры

Второе место занял мультфильм Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний», он собрал 57,7 миллиона рублей. Мультфильм рассказывает о ведьме по имени Яга, которая живет с котом-изобретателем и практикуется в магии.

Третья строчка в рейтинге досталась американской кинокартине «Джон Уик — 4». Сборы фильма составили 25,4 миллиона рублей. Фильм Чада Стахелски вышел на российские экраны 23 марта.

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил всех создателей фильма «Вызов» и отметил, что картина является уникальным событием для мирового кинематографа.