Власть 12 июня 2023, 16:35 Путин наградил Героев Труда в Кремле Путин вручил государственные премии и медали Героев Труда в Кремле Пресс-служба Кремля

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Президент страны Владимир Путин в День России вручил государственные премии и медали Героев Труда за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за прошедший год. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Как сообщил ТАСС, на мероприятии присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд и другие известные россияне.

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Президент лично выручил награды лауреатам государственных премий в области науки и технологий. Также глава государства отметил Героев Труда, среди которых были управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, горнорабочий Эдуард Щербин и другие.

Мероприятие в честь Дня России состоялось в концертном зале администрации Подольска. Глава городского округа Дмитрий Жариков поздравил всех присутствующих с праздником и вручил участникам специальной военной операции федеральные награды.