Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Создатели 25-й серии «бондианы», которая получила название «Не время умирать», отложили премьеру ленты с весны на осень 2020 года. Такое решение приняли на фоне вспышки нового коронавируса.

«Студии MGM, Universal и продюсеры „Бонда“ Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма „Не время умирать“ будет отложен до ноября 2020 года», — сказано в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте фильма в Twitter.

Новая дата премьеры картины в Великобритании назначена на 12 ноября, выход фильма в других странах последует позже. В США «Не время умирать» выйдет на большие экраны 25 ноября.

В 25-й серии «бондианы», помимо Дэниела Крэйга, зрители увидят актера Рами Малека, французскую актрису Леа Сейду, а также британцев Рэйфа Файнса и Бена Уишоу. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага.

В новой серии «бондианы» Фукунага заново откроет Бонда и покажет его как «раненого зверя». В 25-й части франшизы герой встретится с самым опасным своим врагом и отправится на самое сложное задание. Режиссер ранее заявлял, что эта картина станет кульминацией всей «бондианы». Ее действия развернутся через пять лет после «Спектра».

Создатели двух самых больших фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, ранее обратились к продюсерам картины с письмом, в котором попросили перенести премьеру новой серии. Их пугала вспышка коронавируса, который быстро распространился по миру. Свое письмо они назвали «Не время для нерешительности».