Поклонники «бондианы» просят перенести премьеру из-за коронавируса

Создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, попросили продюсеров нового фильма перенести премьеру из-за эпидемии коронавируса.

Премьера ленты «Не время умирать» назначена на 3 апреля. Поклонники призывают организовать премьеру летом, когда, как прогнозируют эксперты, «эпидемия пойдет на спад».

По словам создателей сайтов Джеймса Пейджа и Дэвида Ли, «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов». Они обратились к продюсерам с письмом, которое назвали «Не время для нерешительности». В нем они предполагают, что кинотеатры могут закрыть или в них никто не будет ходить.

Пейдж и Ли также отмечают, что британскую премьеру фильма 31 марта должно посетить пять тысяч человек, которых ничего не стоит случайно заразить. По мнению фанатов фильмов о шпионе из МИ-6, перенос премьеры на лето не сильно уменьшит прибыли кинокомпаний.

Кинокомпания пока никак не прокомментировала обращение.

Ранее сообщалось, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету, приуроченную к выходу нового фильма о Джеймсе Бонде.