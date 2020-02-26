«Это кульминация всех историй Бонда» — режиссер о новом фильме про знаменитого шпиона
Кэри Фукунага, режиссер нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» заявил, что картина станет кульминацией всей «бондианы». Действия развернутся через пять лет после «Спектра». Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
«Мир изменился, правила битвы уже не те, правила шпионажа жестче», — заявил режиссер.
Фукунага заново откроет Бонда и покажет его как «раненого зверя». В новой части франшизы герой встретится с самым опасным своим врагом и отправится на самое сложное задание.
«Это кульминация всех историй Бонда. Всего, что он видел, его травм, потерь», — пояснил Фукунага.
В России премьера фильма назначена на 9 апреля этого года.