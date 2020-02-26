«Мир изменился, правила битвы уже не те, правила шпионажа жестче», — заявил режиссер.

Фукунага заново откроет Бонда и покажет его как «раненого зверя». В новой части франшизы герой встретится с самым опасным своим врагом и отправится на самое сложное задание.

«Это кульминация всех историй Бонда. Всего, что он видел, его травм, потерь», — пояснил Фукунага.

В России премьера фильма назначена на 9 апреля этого года.