    30 мая 2020, 16:21

    Пожилых сотрудников российских музеев не будут увольнять

    Андрей Иванов

    Сотрудников музеев России старше 60 лет не собираются сокращать. Они продолжат работать после снятия ограничений. Последнее слово по условиям их выхода на работу за Роспотребнадзором и региональными властями.
    Пожилых сотрудников российских музеев не будут увольнять

    «Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи со сложной эпидемической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Министерство культуры РФ находится в тесном сотрудничестве с профессиональным музейным сообществом и Роспотребнадзором в обсуждении данного вопроса», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Минкультуры России.

    В министерстве добавили, что решение о выходе пожилых музейных сотрудников на работу будут принимать Роспотребнадзор и власти на местах. Ранее Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что после открытия музеев могут ввести ограничения по работе пожилых гардеробщиков и смотрителей залов.

    Музеи в России начнут открывать с середины июля. Работать они будут по новым правилам. Помимо билета, нужна будет предварительная регистрация. Количество посетителей ограничат.