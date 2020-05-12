Российские музеи начнут работать по-новому из-за пандемии. Пускать будут ограниченное число посетителей

Музеи в России начнут открывать с середины июля. Чтобы полюбоваться шедеврами искусства, придется предварительно зарегистрироваться. Количество посетителей ограничат.

«Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей. На первом этапе в музей будут пускать ограниченное число людей по предварительной регистрации. Они все должны быть снабжены масками и перчатками, на входе будем всем измерять температуру», — рассказала «Известиям» директор ГМИИ имени Пушкина.

Заместитель министра культуры Алла Манилова сообщила изданию, что число посетителей ограничат с помощью электронных билетов и предварительной регистрации. В залах будут работать смотрители не старше 65 лет. Пока ясности, как организовать перемещение людей в залах и избежать очередей на входе, нет.

Из-за пандемии коронавируса в России в конце марта ввели жесткие ограничения. Закрыты все музеи, театры, кинозалы, рестораны и кафе, библиотеки и стадионы. Не работают никакие заведения, где могут толпиться люди. По последним данным российские медики выявили 221 344 случая COVID-19. Умерли 2009 человек.