«Потрясающе, я заинтригован»: концерт решили устроить на дне Симферопольского водохранилища

На дне обмелевшего Симферопольского водохранилища организуют концерт. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал такую идею прекрасной и признался, что заинтригован.

«Артист может выступать там. Это очень интересно. Потрясающе, я заинтригован. Сам бы пошел туда зрителем или бы даже сделал какой-нибудь номер. Новый зал, обмелевшее водохранилище. Однако зрители должны быть. Я не знаю, как это будет выглядеть, хотя сама по себе идея прекрасна», — приводит слова Соседова ИА Nation News.

Критик отметил, что любой артист бы побежал выступать на такую площадку. Он признался, что уже впечатлен предложением. «Там может быть хорошая акустика. В само место уже хочется идти, как в достопримечательность», — подчеркнул музыкальный эксперт.

При этом он добавил, что исполнители не должны выступать без зрителей, если только это не телевизионная съемка. Выступление при пустом зале Соседов назвал унижением профессии.

Ранее главный дирижер Крымской государственной филармонии Денис Карлов сообщил, что на дне водохранилища будет организован концерт классической музыки. Сейчас водохранилище заполнено только на треть, поэтому обмелевшую часть решили отдать под концертную площадку. Выступление проведут после снятия режима повышенной готовности в Крыму.