    15 мая 2020, 21:57

    Музыкальный критик раскритиковал запевшую Бабкину

    Алена Макаренко

    Вокальные способности народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной после пневмонии оставляют желать лучшего. По крайней мере, их не оценил музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Музыкальный критик раскритиковал запевшую Бабкину

    Он негативно воспринял исполнение песни «День Победы». Критик назвал поведение Бабкиной «придурковатостью, провокацией и бравадой».

    «А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури», — сказал Соседов.

    Ранее ролик раскритиковали и в Сети. Многие поклонники подумали, что Бабкина либо до сих пор не выздоровела, либо последствия болезни дали осложнения на мозг.

    «Лещенко, видимо, не просто заразил ее, но покусал», «Вместе с Бариком „Крота“ хлебнула явно», — написали в интернете.

    Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус в начале апреля. Однако позднее диагноз не подтвердился. Зато медики выявили у актрисы пневмонию, болезнь поразила 80% ее легких. Сейчас музыкальная исполнительница чувствует себя хорошо.