Музыкальный критик раскритиковал запевшую Бабкину

Он негативно воспринял исполнение песни «День Победы». Критик назвал поведение Бабкиной «придурковатостью, провокацией и бравадой».

«А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури», — сказал Соседов.

Ранее ролик раскритиковали и в Сети. Многие поклонники подумали, что Бабкина либо до сих пор не выздоровела, либо последствия болезни дали осложнения на мозг.

«Лещенко, видимо, не просто заразил ее, но покусал», «Вместе с Бариком „Крота“ хлебнула явно», — написали в интернете.

Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус в начале апреля. Однако позднее диагноз не подтвердился. Зато медики выявили у актрисы пневмонию, болезнь поразила 80% ее легких. Сейчас музыкальная исполнительница чувствует себя хорошо.