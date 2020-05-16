Пригородное железнодорожное сообщение возобновится в Крыму

Указ об открытии железнодорожного сообщения подписал глава республики Сергей Аксенов 15 мая.

«На линии выйдут поезда Южной пригородной пассажирской компании. Они будут курсировать согласно установленному расписанию. Это 53 поезда на семи маршрутах», — указано на сайте ЮППК. Билеты можно купить в кассах и приложениях.

Из-за пандемии коронавируса нового типа поезда практически полностью перестали ездить, кроме двух рейсов между крупнейшими городами утром и вечером.

С 18 мая в Крыму будет отменен и режим самоизоляции для тех, кто не входит в группу риска по COVID-19. Тем не менее, власти попросили население без лишней надобности не покидать дома без необходимости, также не будут убраны блокпосты на въездах в Севастополь, а все гости республики должны будут пройти двухнедельный карантин.