Культура 19 апреля 2023, 17:29 Постановку Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона об ЛГБТ Большой театр снял с репертуара спектакль режиссера Серебренникова из-за пропаганды ЛГБТ Pxhere

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Постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона об ЛГБТ. Об этом сообщил руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин, сообщил «Интерфакс».

По его словам, спектакль сняли с репертуара после принятия закона об ЛГБТ, в котором абсолютно четко прописаны вопросы пропаганды нетрадиционных ценностей.

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«Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять», — отметил Урин.

Премьера спектакля состоялась еще в декабре 2017 года. Постановка посвящена артисту балета Рудольфу Нурееву. Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии подписал президент России Владимир Путин в конце 2022 года.

В среду, 19 апреля, Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. В реестр запрещенных сайтов попадут те порталы, на которых будет опубликована информация, убеждающая людей в допустимости сексуальных отношений с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых контактов.