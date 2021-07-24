После смертельной аварии с автобусом на Кубани завели уголовное дело

Уголовное дело завели по факту ДТП с автобусом в Краснодарском крае. В результате аварии погибли два человека и еще 21 получил травмы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Дело завели на водителя, который, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения.

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Ашперонском районе на Кубани. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

В региональном главке МВД уточнили, что ДТП произошло на 14-м километре дороги Нижегородская — Мезмай, которая проходит в предгорьях Кавказа.

Позже появилась информация, что водитель вылетевшего в кювет автобуса с туристами на Кубани оказался частным перевозчиком.

«Водитель — частный перевозчик, его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Люди — жители районов края, ехали в туристическую поездку в поселок Мезмай», — рассказали в региональном СК.