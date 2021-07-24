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    24 июля 2021, 13:54

    СК раскрыл подробности смертельной аварии с туристическим автобусом на Кубани

    Андрей Иванов

    Водитель вылетевшего в кювет автобуса с туристами на Кубани оказался частным перевозчиком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

    СК раскрыл подробности смертельной аварии с туристическим автобусом на Кубани

    «Водитель — частный перевозчик, его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Люди — жители районов края, ехали в туристическую поездку в поселок Мезмай», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

    Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в районе поселка Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В аварии погибли два человека, пострадали 18. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

    В региональном главке МВД уточнили, что ДТП произошло на 14-м километре дороги Нижегородская — Мезмай, которая проходит в предгорьях Кавказа. На месте аварии сейчас работают более 50 сотрудников экстренных служб. Информации о состоянии пострадавших пока нет.